Ефимов: По программе реновации полностью расселили 18 домов в Западном Дегунине

В рамках программы реновации ветхого жилья, реализуемой в Москве, полностью расселили 18 домов в районе Западное Дегунино (САО), в которых проживали более 4000 москвичей. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в районе Западное Дегунино началось весной 2021 года. Первыми новоселье в жилом комплексе на Ангарской улице отметили горожане из пятиэтажки на Коровинском шоссе. За пять лет город полностью расселил 18 домов старого жилого фонда. Более четырех тысяч москвичей, которые ранее проживали в них, уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Всего здесь планируется переселить около 9,6 тысячи человек из 45 старых домов», – добавил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Новые ЖК построены в соответствии с актуальными стандартами безопасности и качества. Рабочие также благоустроили прилегающую территорию, а рядом расположены социальные объекты.

По словам представителей Департамента градостроительной политики, старые дома будут демонтированы по технологии «умный снос». Уже снесены 11 из 18 зданий, жильцы переезжают еще из пяти домов. В помощь москвичам город бесплатно предоставляет автомобиль и грузчиков.

По возможности новые ЖК возводятся рядом со старыми домами. Как правило, новые квартиры больше благодаря широким коридорам и просторным кухням.

Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, новое жилье получили свыше 5000 москвичей из 23 домов. Договоры заключаются в центрах информирования специалистами Департамента городского имущества. После оформления документов москвичи могут переезжать в новые квартиры. «Чем быстрее этот процесс, тем ближе становится новоселье для жителей старых домов, которым переселение только предстоит», – подчеркнула она.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить реализацию программы реновации и сообщил о сдаче нового дома по программе реновации в Алексеевском районе.

