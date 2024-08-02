Ефимов: По программе реновации передали под заселение 44 жилых комплекса в ВАО

В рамках программы реновации на востоке Москвы передали под заселение 44 ЖК в 12 районах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Шесть лет назад по решению Сергея Собянина на востоке столицы была передана под заселение первая новостройка по программе реновации. Теперь в Восточном административном округе возвели и передали под заселение жителей уже 44 жилых комплекса. Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах», — отметил вице-мэр.

Всего в новое жилье переедут порядка 210 тысяч жителей ВАО из 1062 домов.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, сегодня в ВАО в стадии строительства по программе реновации находится 41 дом, еще для 54 ЖК ведется подготовка проектной документации.

Во всех новых квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, соответствующая столичным стандартам реновации. Оказывают жильцам помощь и при перевозке вещей.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что правообладателями современного жилья в ВАО стали 21,13 тысячи человек. Больше всего (почти 5800) жильцов переехали в новые квартиры в Северном Измайлове, более 4600 человек — в Измайлове, свыше 2700 москвичей — в Перове.

Программа реновации предусматривает расселение 5176 домов. Только в 2023 году новые квартиры получили более 47 тысяч человек, а под заселение было передано 59 новостроек. В то же время столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

