Ефимов: По программе льготной аренды в Москве построили 25 образовательных учреждений
В девяти административных округах Москвы возвели 25 частных образовательных учреждений по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений действует с 2013 года. За это время заключены и действуют 32 договора с инвесторами. Уже перешли на льготную ставку 25 объектов. Ранее эта недвижимость пустовала и зачастую находилась в состоянии, требующем капитального ремонта. Теперь же в девяти административных округах открылись частные школы и детские сады», – отметил вице-мэр.
Инвесторы должны принять участие в торгах, чтобы воспользоваться программой. С победителем аукциона заключают договор аренды, который действует 49 лет. За переводом на льготную ставку аренды можно обратиться после того, как объект будет приведен в нормативное состояние, а также будет подтверждено соблюдение арендатором условий осуществления образовательной деятельности.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, программа главным образом ориентирована на социально ответственный бизнес с долгосрочными планами. Инвестиции, которые предприниматель вложит в здание или помещение, со временем окупятся за счет экономии на аренде. Сегодня семь инвестором находятся в процессе выполнения условий, при этом четыре договора заключили в 2025 году. Новые объекты откроются в ЮЗАО, ЮВАО, СВАО, САО и ВАО.
Чаще всего по программе открываются детсады, в том числе и сетевые. Так, один из предпринимателей открыл четыре детских сада в районах Даниловский, Рязанский, Котловка и Покровское-Стрешнево. Еще один инвестор открыл дошкольные образовательные учреждения в районах Филевский Парк и Басманный.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В КНР опровергли данные об атаке хакеров Китая на Конгресс США
- В приложении «Госуслуги культура» выпустили 1,5 млн «Пушкинских карт»
- ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ: США выйдут из 66 международных организаций
- Трамп рассказал о планах США по контролю над Венесуэлой
- Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
- Володин анонсировал ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики
- В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК с ИИ
- Польшу лишили юниорского чемпионата по тяжелой атлетике за отказ по визам россиянам
- В Подмосковье 8 человек заразились ботулизмом после отравления кониной
- Генпрокуратура РФ добилась блокировки 117 тысяч мошеннических сайтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru