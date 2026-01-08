Ефимов: По программе льготной аренды в Москве построили 25 образовательных учреждений

В девяти административных округах Москвы возвели 25 частных образовательных учреждений по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений действует с 2013 года. За это время заключены и действуют 32 договора с инвесторами. Уже перешли на льготную ставку 25 объектов. Ранее эта недвижимость пустовала и зачастую находилась в состоянии, требующем капитального ремонта. Теперь же в девяти административных округах открылись частные школы и детские сады», – отметил вице-мэр.

Инвесторы должны принять участие в торгах, чтобы воспользоваться программой. С победителем аукциона заключают договор аренды, который действует 49 лет. За переводом на льготную ставку аренды можно обратиться после того, как объект будет приведен в нормативное состояние, а также будет подтверждено соблюдение арендатором условий осуществления образовательной деятельности.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, программа главным образом ориентирована на социально ответственный бизнес с долгосрочными планами. Инвестиции, которые предприниматель вложит в здание или помещение, со временем окупятся за счет экономии на аренде. Сегодня семь инвестором находятся в процессе выполнения условий, при этом четыре договора заключили в 2025 году. Новые объекты откроются в ЮЗАО, ЮВАО, СВАО, САО и ВАО.

Чаще всего по программе открываются детсады, в том числе и сетевые. Так, один из предпринимателей открыл четыре детских сада в районах Даниловский, Рязанский, Котловка и Покровское-Стрешнево. Еще один инвестор открыл дошкольные образовательные учреждения в районах Филевский Парк и Басманный.