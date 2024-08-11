Ефимов: По программе КРТ в Тропарево-Никулине построят школу и детский сад
Образовательный комплекс построят недалеко от станций метро «Озерная» и «Юго-Западная» на Западе Москвы. Соответствующее решение представлено на портале правительства столицы, заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По проекту здесь планируется строительство образовательного комплекса площадью 48 тысяч квадратных метров. Вложения в редевелопмент площадки оцениваются почти в 13 миллиардов рублей. В итоге будет создано около 280 рабочих мест», – пояснил он.
Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в составе образовательного комплекса намерены построить школу на 1,5 тысячи учеников и также детский сад на тысячу детей.
Новые многофункциональные кварталы на месте бывших промзон в Москве создают в рамках программы комплексного развития территорий. На данный момент в столице на разной стадии реализации находится 236 подобных объектов.
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