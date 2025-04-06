Ефимов: По программе КРТ в Москве построят пять ФОКов
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве в 2024 году утвердили проекты планировок пяти площадок, где построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы суммарной площадью свыше 48 тысяч «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках реализации программы КРТ в Москве построят еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Спортивные сооружения появятся на отведенных под них площадках, расположенных в бывших промзонах Соколиная Гора, Боткинский проезд, Автомоторная, Котляково и Алтуфьевское шоссе. Соответствующие проекты планировки территорий были утверждены в прошлом году. Физкультурно-оздоровительные комплексы станут частью современных микрорайонов, жители которых получат возможность заниматься любимыми видами спорта недалеко от дома», — отметил вице-мэр.
Новые ФОК появятся на участках суммарной площадью более 200 га в районах Соколиная Гора, Головинский, Беговой, Отрадное и Царицыно.
Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, на месте бывшей промзоны Автомоторная (Головинский район) ФОК построят в составе высотного комплекса, а в ФОК на месте промзон Боткинский проезд (Беговой район) и Котляково (район Царицыно) проектами предусмотрены бассейны. В большинстве зданий разместятся подземные паркинги.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реорганизуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.
Строительство в Москве социальных объектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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