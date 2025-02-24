Ефимов: По программе КРТ реорганизуют участок в Бабушкинском районе

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый участок в СВАО (Бабушкинский район), проект разместили на портале столичного правительства, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реорганизации подлежит участок площадью 3,43 гектара на Енисейской улице. Здесь построят современный благоустроенный квартал с жильем для целей программы реновации. Всего предусмотрено возведение 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадки составят 10,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 44,1 миллиона рублей», — отметил вице-мэр.

Поблизости находится станция метро «Свиблово». Район, где находится участок, отличается сложившейся социальной и общественной инфраструктурой.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что здесь построят жилые дома по программе реновации и для иных городских нужд суммарной площадью 74,5 тысячи «квадратов», многоэтажный паркинг на 300 машино-мест, а также многофункциональный центр с ресторанами, кафе и магазинами. Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить работой более 70 человек. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию, проложат дороги, обустроят спортивные и детские площадки.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, площадь построенного по программе реновации жилья превысит 40 тысяч «квадратов», ключи от новых квартир получат порядка 1 500 москвичей. Во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации, отметил он.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуют 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.

