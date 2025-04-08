Ефимов: По программе КРТ реорганизуют участок улицы Маршала Прошлякова

На северо-западе Москвы, недалеко от метро «Строгино» и МКАДа построят новый жилой микрорайон, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, редевелопмент участка на улице Маршала Прошлякова будет проведен в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).



«На северо-западе столицы в рамках редевелопмента территории площадью 69,74 гектара, расположенной по адресу: улица Маршала Прошлякова, владение 9, планируется построить новый комфортный микрорайон с жильем и сопутствующей инфраструктурой», - сказал Ефимов.



Он уточнил, что вложения в проект составят более 218 млрд рублей, при этом будет создано более 11 тысяч рабочих мест.



Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на этой территории планируется построить более 950 тысяч кв.м. недвижимости.



«Здесь возведут образовательный комплекс, состоящий из школы для тысячи учеников и детского сада для 600 воспитанников, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с гостиницей на 250 номеров. Кроме того, по проекту запланировано строительство технопарка», – сказал Гаман.



Мэр Москвы Сергея Собянин ранее получил реализовать в столице программу КРТ. На сегодняшний день реализуется 302 проекта комплексного развития территорий.

