Ефимов: По программе КРТ реорганизуют часть пересадочного узла «Текстильщики»

Два земельных участка общей площадью 1,12 га, входящих в границы транспортного хаба «Текстильщики», реорганизуют по проекту комплексного развития территории (КРТ), проект решения опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В состав пересадочного узла “Текстильщики” входят одноименные станции Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Эта территория получит дальнейшее развитие благодаря программе КРТ. Подготовленный городом проект предусматривает реорганизацию расположенных в границах хаба двух участков. Там построят объекты торгово-бытового обслуживания общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров и проведут благоустройство. В результате реализации проекта здесь создадут 80 рабочих мест», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Один из участков находится между культурным центром «Москвич» и Волгоградским проспектом, второй — между железнодорожными путями Курского направления МЖД и Люблинской улицей.

По словам представителей Департамента градостроительной политики, на участке площадью 0,96 га возле платформы Текстильщики МЦД-2 построят торгово-бытовые объекты, а также паркинг на 263 места, включающий городскую перехватывающую парковку на 100 мест. Участок площадью 0,16 га недалеко от культурного центра «Москвич» отведут под благоустройство. Ожидается, что проект будет реализован за пять лет.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га.

