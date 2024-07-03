Ефимов: По программе КРТ реорганизуют 13 площадок в восьми округах Москвы

В восьми административных округах Москвы будут реализованы 13 проектов в рамках программы комплексного развития территорий. Соответствующие решения были опубликованы в июне 2024 года столичными властями, общая площадь территорий составляет свыше 69 га. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 574 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 13,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проектов создадут свыше 34 тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Пять площадок находятся в ЮАО Москвы, две — в ЗАО, по одной — в ВАО, СВАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЦАО и ЗелАО.

Правообладателям участков и находящейся на них недвижимости городские власти в письменном виде предложили заключить договоры о комплексном развитии территории. После исключения срока получения ответа будут приняты решения о способе реорганизации.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, на указанных участках планируется построить почти 890 тысяч «квадратов» жилья, свыше 1,2 млн квадратных метров общественно деловой недвижимости и 35 тысяч квадратных метров современных промышленных предприятий.

Самая маленькая площадка расположена в районе Академический, самая обширная территория — на части бывшей промзоны «ЗИЛ».

Всего в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуется 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 3100 га.