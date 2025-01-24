Ефимов: По программе КРТ планируют построить 108 детских садов и 94 школы

Свыше 96 тысяч детей смогут посещать построенные по программе комплексного развития территорий (КРТ) детские сады и школы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках программы КРТ наряду со строительством жилой недвижимости и созданием мест для работы и досуга планируется возведение школ и детских садов. Среди них будут как частные, так и государственные учреждения. Сейчас город прорабатывает строительство 108 детских садов на 28,3 тысячи воспитанников и 94 школ для 68,1 тысячи учеников», – отметил он.

По словам Ефимова, они появятся в составе новых городских кварталов на месте бывших промышленных зон, незастроенных и неэффективно используемых участков общей площадью порядка 2,1 тысячи га. Окончательные решения о числе соцобъектов и их параметрах примут в рамках утверждаемых городом решений о КРТ. Всего за 2024 год число планируемых к возведению образовательных объектов по программе выросло более чем на 10% – со 180 в 2024 году до 202 в этом году.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего объектов образования – 16 школ и 17 детсадов для 16,5 тысячи учеников и воспитанников – планируют возвести в Северном административном округе в рамках 11 проектов КРТ. Семь из этих проектов уже в стадии реализации. Здесь проводят редевелопмент территорий общей площадью почти 210 га, на которых инвесторы, правообладатели, определенные по результатам торгов, а также назначенные столицей операторы построят 10 дошкольных и 10 общеобразовательных учреждений. Они будут рассчитаны на 9,5 тысячи мест.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о росте числа проектов КРТ за 2024 в 1,6 раза. По программе создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью порядка 4,2 тысячи га.

