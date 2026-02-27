Ефимов: По проектам КРТ возведут 5,4 млн «квадратов» жилья по программе реновации

Более 70 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предусматривают возведение жилья в рамках программы реновации, было опубликовано в Москве в 2025 году. Суммарная площадь новых домов составит более 5,4 млн квадратных метров, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Программа КРТ помогает реализовывать программу реновации благодаря созданию новых стартовых площадках на месте депрессивных участков.



«В прошлом году в столице опубликовали 73 проекта КРТ, которые предусматривают возведение домов для реализации программы реновации. Это в 13 раз больше аналогичных показателей за 2024 год. Новостройки общей площадью более 5,4 миллиона квадратных метров появятся в 61 столичном районе. 26 из 73 проектов уже вышли в стадию реализации: на расположенных в 10 столичных округах площадках возведут более 2,1 миллиона квадратных метров новостроек», — отметил вице-мэр.



Всего было опубликовано свыше 130 проектов КРТ, предусматривающих строительство порядка 9,8 млн квадратных метров по программе реновации. Уже реализуются 85 таких проектов КРТ.



В столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что больше всего жилья по программе реновации построят в ВАО, почти половину — в районах Новогиреево и Перово. Вместе с ЖК будут строиться школы и детские сады, спорткомплексы и иные нежилые объекты. Кроме того, реализация программы реновации позволит создать порядка 2300 рабочих мест.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются порядка 400 проектов КРТ суммарной площадью около 4500 га.

