Ефимов: По проектам КРТ реорганизуют 6 территорий общей площадью свыше 153 га
Согласно принятым в декабре 2024 года шести решениям в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), в Москве будут реорганизованы более 153 га земли. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В декабре 2024 года город принял шесть решений о комплексном развитии неэффективно используемых территорий. На них планируется возвести около 2,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Пять территорий реорганизуют операторы КРТ, еще одну – инвестор, которого определят по результатам аукциона. Инвестиции в реализацию проектов оцениваются в 76 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,4 миллиарда рублей. В результате будет создано около двух тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Сейчас территорию занимают ненужные объекты, на некоторых участках отсутствует какая-либо застройка. Здесь появятся новые кварталы, высокотехнологичное производство, вся необходимая инфраструктура, современное жилье, а также благоустроенные зоны для отдыха и прогулок.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что, в частности, будут реорганизованы участки в районах Матушкино и Силино (ЗелАО). Работы выполнит оператор, назначенный столичными властями. Здесь появятся здание конечной станции общественного транспорта и 2 500 «квадратов» объектов коммунального назначения, также строители проложат новые дороги и выполнят благоустройство территории. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 120 рабочих мест, подчеркнул Гаман.
Сегодня по поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.
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