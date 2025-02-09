Ефимов: По опубликованным в 2024 году проектам КРТ реорганизуют 560 га

На портале московского правительства было размещено 58 проработанных городом проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году город проработал и опубликовал 58 проектов решений о комплексном развитии территорий. Общая площадь участков для редевелопмента составила 560 гектаров. На реорганизуемых территориях возведут 12,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Так, на участках в 49 районах 11 административных округов столицы будут созданы новые кварталы с современными жилыми домами, а также объектами общественно-делового назначения и производствами. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в 4,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – в 305 миллиардов рублей. В итоге город получит 147,1 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.

При размещении проектов решений все правообладатели площадок и находящихся на них объектах недвижимости получают письма от города с предложением заключить договоры о КРТ.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, Москва выступает инициатором КРТ, поскольку заинтересована в создании комфортных условий для москвичей и обновлении городской среды. По тем проектам, которые были опубликованы в 2024 году, принято уже 21 решение о КРТ, кроме того, известны способы их реализации. Так, на площади 259 га построят 4,9 млн «квадратов» недвижимости.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что количество проектов КРТ выросло в 1,6 раза в 2024 году. Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.

