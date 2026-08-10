Ефимов: Площадь навеса на Ленинградском вокзале превысила три тысячи кв. м
Стеклянный навес, который установили в ходе обновления Ленинградского вокзала, не просто защищает пассажиров от непогоды, но также служит навигационным ориентиром, заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Уникальный навес волнообразной формы, установленный в ходе обновления Ленинградского вокзала, расположен над платформами и распределительной площадкой. Его техническая уникальность – в отсутствии повторяющихся элементов: каждая балка и каждый треугольный стеклопакет спроектированы и изготовлены индивидуально», – сообщил он.
По словам Ефимова, верхняя поверхность навеса повторяет контуры арок на торце здания вокзала. Обтекаемую форму элементов поддерживают металлические панели из нержавеющей стали. Интеграция светильников в сложную конструкцию обеспечивает освещенность платформ в вечернее время. При этом верхняя поверхность навеса напоминает звездное небо.
Обновленный вокзал начал работу в мае 2026 года. Новая система входов увеличила пропускную способность вокзала, обеспечив равномерное распределение пассажирских потоков. После модернизации число посадочных мест в зоне ожидания выросло в 1,5 раза. Кроме того, пересадки между метро, поездами пригородного и дальнего следования теперь организованы в едином теплом контуре по принципу «сухие ноги».
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