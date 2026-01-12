Ефимов: Планировку территорий по 33 проектам КРТ утвердили в Москве в 2025 году

Проекты планировки территорий (ППТ) по 33 площадкам, реорганизуемым по программе комплексного развития территорий (КРТ), были утверждены городом в 2025 году. Это наибольший показатель за время реализации программы КРТ. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



С начала реализации программы КРТ более чем по 70 проектам суммарной площадью более 585 га были утверждены ППТ. На этих участках построят порядка 12,4 млн «квадратов» недвижимости.



«В 2025 году утвердили планировочную документацию по 33 проектам КРТ. На участках общей площадью 165 гектаров построят более 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 1,75 миллиона квадратных метров жилья и более миллиона квадратных метров объектов социальной, производственной и сопутствующей инфраструктуры. В результате появится свыше 18,2 тысячи рабочих мест. При этом будет соблюден принцип грамотного соотношения масштабов застройки и свободных пространств, что сделает эти территории привлекательными для жизни, работы и отдыха», – отметил вице-мэр.



Проекты КРТ, по которым ППТ были утверждены в 2025 году, реализуются в 29 столичных районах в девяти административных округах.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, программа КРТ предусматривает, помимо возведения жилья, строительство социальной инфраструктуры. В частности, по 33 проектам будут возведены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, поликлиника, детская школа искусств, подстанция скорой помощи, а также школы и детсады на 5750 и 2125 мест. На первом месте по утвержденным ППТ находится восток Москвы — шесть проектов реализуются в районах Преображенское, Соколиная Гора, Измайлово и Ивановское.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в текущем году в Москве работы начнутся на 20 площадках КРТ. Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются порядка 400 проектов КРТ.

