Ефимов: Пешеходный переход через МЦД-2 в Щербинке готов на 89%
В Щербинке Новомосковского административного округа до конца 2025 года появится подземный переход через пути МЦД-2 (второго Московского центрального диаметра), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, переход будет расположен на Новостроевской улице неподалеку от станций МЦД-2 Остафьево и Щербинка.
«Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Готовность подземного перехода составляет 89%, завершить его строительство планируется до конца года», - отметил Ефимов.
Как отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, новый переход будет оборудован лифтами, что обеспечит комфортное перемещение маломобильных граждан.
«Здесь построили тоннельную часть протяженностью 86 метров, а также лестничные сходы», – добавил Десятков.
В Мосгосстройнадзоре сообщили, что с начала строительства было проведено девять внеплановых проверок стройки инспекторами Комитета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru