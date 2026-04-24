Ефимов: Пешеходную зону построят на участке Симоновской набережной в Москве

Новая пешеходная зона появится на Симоновской набережной от причала Торпедо до улицы Ленинская Слобода (район Даниловский), ее длина составит порядка километра. Сейчас ее строительство завершается. Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На части набережной отсутствовали берегоукрепительные сооружения – там построили подпорную стену длиной более 420 метров. Она примыкает к существующим подпорным стенам и повторяет береговую линию. Работы велись на глубине свыше двух метров ниже уровня поверхности воды. Для этого было установлено ограждение из стального шпунта Ларсена – системы взаимосвязанных элементов, которые погружались в грунт для создания сплошной защитной стенки. Сейчас там завершается устройство дренажной системы, в ближайшее время начнется благоустройство территории. Общая готовность этого участка Симоновской набережной превышает 70%», – приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Пешеходная зона объединит в единое прогулочное пространство Симоновскую и Крутицкую набережные и станет впоследствии частью велосипедного и пешеходного маршрута, который протянется от затона Новинки до Новоспасского моста.

По словам главы Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова, параллельно развивается транспортная инфраструктура Симоновской и Крутицкой набережных. Причем Симоновскую набережную продлят до ТТК, здесь обустроят по две-три полосы движения в обоих направлениях. В общей сложности будет построено порядка шести километров дорог.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин отметил, что завершение реконструкции Крутицкой и Симоновской набережных ожидается в 2027 году.

