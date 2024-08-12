Ефимов: Пешеходная галерея свяжет станцию «Потапово» с остановкой наземного транспорта
На станции «Потапово» Сокольнической линии метро предусмотрено два наземных вестибюля, один из которых свяжет ее с остановкой общественного транспорта, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Переход интегрирован с эстакадой, расположенной на пересечении улицы Александры Монаховой с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Пешеходная галерея позволит пассажирам передвигаться между станцией метро и остановкой городского транспорта, не выходя на улицу», – пояснил он.
Станция «Потапово», расположенная на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы, станет на южном направлении Сокольнической линии конечной. Как напомнил глава департамента строительства города города Рафик Загрутдинов, она расположена в створе трассы автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
«Работы по строительству станции и автодороги были синхронизированы. Выходы со станции будут вести на обе стороны магистрали», – добавил он.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин осуществил технический пуск участка Сокольнической линии от станции «Новомосковская» до станции «Потапово», а также открыл новый участок магистрали.
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