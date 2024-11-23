Ефимов: Первый технопарк по программе КРТ построили в Щукино

Инвестор построил бизнес-центр «Технопарк “Октябрьское поле”» на участке бывшей промзоны в районе Щукино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 5,9 гектара создается современный городской квартал, обеспеченный местами для работы и отдыха. Сейчас инвестор закончил строительство технопарка. Это восьмиэтажное здание площадью 11,8 тысячи квадратных метров. До конца 2024 года планируется завершить строительство еще трех жилых корпусов и детского сада на 100 воспитанников», – пояснил он.

Бизнес-центр станет частью деловой инфраструктуры района Щукино. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, город привлекает инвесторов для создания новых рабочих мест в районах за пределами центра в соответствие с задачей мэра столицы Сергея Собянина.

На первом этаже бизнес-центра находится входная группа с вестибюлем и ресепшн, а также помещениями кафе с отдельным входом с территории общественного пространства технопарка. Помимо прочего была благоустроена территория около здания. По словам генерального директора компании «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой, реализация подобных проектов позволяет создавать безопасное пространство для горожан.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, за время строительства бизнес-центра инспекторы Комитета при участии специалистов подведомственного Центра экспертиз провели 11 выездных проверок.

Договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Октябрьское поле» был заключен в 2020 году. Инвестором проекта выступила компания «РГ-Девелопмент». Ранее на территории уже ввели в эксплуатацию жилые дома с медицинским центром и помещениями для размещения общественно-деловых объектов, предприятий сферы услуг и торговли, школу и один детский сад.

Программа КРТ позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в городе реализуется 236 подобных проектов. Работа ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

