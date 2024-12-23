Ефимов: Первый крупномодульный детский сад появится на востоке Москвы

Первый детский сад, который возводят с применением технологии крупномодульного строительства, появится на Сиреневом бульваре (район Измайлово, ВАО), его строительство ведется с 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Измайлово завершается строительство детского сада на 300 мест площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Он появится по адресу: Сиреневый бульвар, дом 4. Его возвели за счет средств, заложенных в столичную Адресную инвестиционную программу. Это первый образовательный объект, возведенный с помощью технологии крупномодульного строительства. Она позволяет ускорить этот процесс минимум на полгода», — отметил вице-мэр.

Преимуществом технологии является оптимизация сроков выполнения отделочных и фасадных работ, монтажа внутренних инженерных систем и строительства надземной части здания.

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова, сверхкрупноразмерный модуль является единым блоком в высокой степени готовности. Он оборудован всеми необходимыми закладными под инженерные системы. Новый детсад будет построен из 114 таких модулей, отметил он.

Проектом в дошкольном образовательном учреждении предусмотрены 12 групповых ячеек с отдельными буфетами, туалетами, раздевалками и спальными зонами. На первом этаже будут находиться лифтовый холл, помещение для охраны, пищеблок и медицинский блок. На втором и третьем этажах расположатся административные комнаты, кабинеты для развивающих занятий, музыкальный и физкультурные залы.

Фасад здания выполнен в пастельных тонах, а внутри используют художественную роспись в детской тематике.

