Ефимов: Первый этап реконструкции Симоновской набережной завершат до конца года
Реконструкция участка Симоновской набережной в Даниловском районе на юге Москвы продолжается — строительная готовность объекта достигла 75%. Об этом на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Реконструируемый участок Симоновской набережной проходит от Крутицкой набережной до Проектируемого проезда № 6415, неподалеку от спорткомплекса имени Э.А. Стрельцова. Сейчас здесь идет разработка грунта, укладка тротуарной плитки и облицовка подпорной стены набережной, а также обустройство лестничных маршей подземного пешеходного перехода. Строительная готовность объекта оценивается в 75%. Завершить работы планируется до конца этого года», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.
Этот участок — часть масштабного проекта реконструкции Симоновской набережной, который будет продлён до Третьего транспортного кольца (ТТК). По словам руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова, реализация проекта совместно с реконструкцией Крутицкой набережной позволит создать единый маршрут от Таганского района до Печатников. Это снизит транспортную нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова, а также обеспечит горожан и гостей столицы комфортной прогулочной зоной.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Крюково Зеленоградского административного округа было построено и реконструировано около трёх километров дорог. Столица остаётся одним из лидеров среди регионов по объёмам строительства, а развитие дорожно‑транспортной инфраструктуры соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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