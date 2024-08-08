Ефимов: Переселение по реновации затронуло около 168 тысяч москвичей

На сегодняшний день по программе реновации построили 322 жилых комплекса, в них переезжают или уже переехали порядка 168 тысяч жителей столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Первые москвичи переехали в новые квартиры по программе в феврале 2018-го. За семь лет действия программы в столице построили 322 жилых комплекса общей площадью 4,5 млн квадратных метров», - сказал он.

По словам Ефимова, переселение уже завершилось в шести районах города – Молжаниновском, Северном, Коммунарке, Южном Медведкове, Старом Крюкове и Ясеневе. Заммэра подчеркнул, что по программе реновации идет строительство и проектирование 464 домов общей площадью 9,1 млн «квадратов».

В свою очередь глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с 2021 по 2023 годы были особенно высокие темпы переселения москвичей по реновации. За это время правообладателями новых квартир стали порядка 120 тысяч человек. При этом с начала текущего года более 21,7 тысячи москвичей также заключили договоры с городом и получили не только комфортное жилье, но и современную инфраструктуру.

Для реализации программы было подобрано 623 площадки общей мощностью порядка 10,2 млн «квадратов» жилья. В кварталах реновации создается городская среда нового качественного уровня. Программа касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Только за прошлый год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

