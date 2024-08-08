Ефимов: Переселение по реновации затронуло около 168 тысяч москвичей
На сегодняшний день по программе реновации построили 322 жилых комплекса, в них переезжают или уже переехали порядка 168 тысяч жителей столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Первые москвичи переехали в новые квартиры по программе в феврале 2018-го. За семь лет действия программы в столице построили 322 жилых комплекса общей площадью 4,5 млн квадратных метров», - сказал он.
По словам Ефимова, переселение уже завершилось в шести районах города – Молжаниновском, Северном, Коммунарке, Южном Медведкове, Старом Крюкове и Ясеневе. Заммэра подчеркнул, что по программе реновации идет строительство и проектирование 464 домов общей площадью 9,1 млн «квадратов».
В свою очередь глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с 2021 по 2023 годы были особенно высокие темпы переселения москвичей по реновации. За это время правообладателями новых квартир стали порядка 120 тысяч человек. При этом с начала текущего года более 21,7 тысячи москвичей также заключили договоры с городом и получили не только комфортное жилье, но и современную инфраструктуру.
Для реализации программы было подобрано 623 площадки общей мощностью порядка 10,2 млн «квадратов» жилья. В кварталах реновации создается городская среда нового качественного уровня. Программа касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Только за прошлый год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве установят памятник, посвященный игре «Тетрис»
- МЧС: Загорелся торговый центр «Центральный» в Чите
- Объем утечек данных в России за первую половину 2024 года вырос в девять раз
- Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
- СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство журналиста Поддубного
- Путин и президент Вьетнама обсудили стратегическое партнерство
- В Москве временно закрыли станцию метро «Волгоградский проспект»
- Власти Курской области опубликовали первый комментарий Поддубного после ранения
- СМИ: Певец Стинг продал винодельню в Италии компании жены Зеленского
- Над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru