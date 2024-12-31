Ефимов: Пересадка между «Электрозаводской» БКЛ и Арбатско-Покровской линией построена

В столичном метрополитене завершилось строительство пересадки между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В связи с этим, по его словам, транспортный узел «Электрозаводская» стал одним из крупнейших пересадочных комплексов города, объединив несколько станций метро, платформу МЦД-3 и маршруты наземного транспорта. Ефимов добавил, что общая протяженность подземной пересадки между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии составила примерно 200 м.

«Сооружение подземного коридора велось способом горной проходки под путями МЦД-3. Строители прошли его с использованием средств малой механизации и применением спецметодов: цементации и заморозки грунтов», - сказал заммэра.

Раньше пассажиры пересаживались со станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии на БКЛ и обратно по улице, но теперь москвичи смогут экономить время, переходя под землей.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что строителями был выполнен большой объем работ по монтажу инженерных систем для увязки между собой двух станций. По его словам, специалисты проложили около 50 км электрокабеля, более одного км трубопроводов и свыше 500 м воздуховодов.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков подчеркнул, что на пересадке между станциями был осуществлен монтаж двух отреставрированных горельефов. При этом в пассажирской зоне разместили горельефы «Путейцы» и «Работницы Электрозавода», демонтированные с пилонов исторической платформы «синей» линии.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор. В ведомстве отметили, что организация и Центр экспертиз контролировали сооружение пересадки на всех этапах. По его словам, во время строительства объекта было проведено более десяти контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых особое внимание было уделено качеству горнопроходческих работ и применяемых стройматериалов на соответствие требованиям проекта.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил об открытии двух подземных пересадок на станции «Авиамоторная» между БКЛ и Калининской веткой, а также на «Электрозаводской» — между Арбатско-Покровской линией и БКЛ.