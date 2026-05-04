Ефимов: Перегон между «Рублево-Архангельской» и «Новорижской» пройден наполовину

Шестиметровые тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «София» и «Александра» преодолели половину пути между станциями «Рублёво‑Архангельское» и «Новорижская» строящейся Рублёво‑Архангельской линии московского метро, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По правому тоннелю перегона работы ведет проходческий щит “София”, он прошел чуть более одного километра. Левый тоннель прокладывает щит “Александра”, который преодолел около 1,5 километра трассы. В совокупности они прошли 2,5 километра из общего объема работ в пять километров – это суммарная длина обоих тоннелей перегона», - отметил Ефимов.

По его словам, щиты уже прошли под ложем Захарковского карьера Москвы‑реки и продолжают работу в сложных гидрогеологических условиях. ТПМК «Александра» приступил к проходке в июле прошлого года, а «София» — в октябре.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман добавил, что на будущей Рублёво‑Архангельской линии продолжается проходка двухпутных перегонов. Между станциями «Липовая Роща» и «Строгино» работает 10‑метровый щит‑гигант «Мария», а тоннель между станциями «Строгино» и «Серебряный Бор» прокладывает ещё один 10‑метровый щит — «Лилия».

Рублёво‑Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублёво‑Архангельском с деловым центром «Москва‑Сити». Протяжённость новой ветки превысит 27 км, в её составе появится 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско‑Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублёво‑Архангельской линии. Он также рассказал о начале проходки между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты» Бирюлёвской линии метро, напомнили в столичном Градостроительном комплексе.

