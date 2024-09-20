Ефимов: Павильоны для съемок построят в кинопарке «Москино» по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и расширения кинопарка «Москино» будут реорганизованы земельные участки суммарной площадью более 142 га в районе Троицк. Проект размещен на сайте московского правительства, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Троицк на территории площадью свыше 142 гектаров, относящейся к уникальному комплексу – кинопарку “Москино”, планируется построить павильоны и стационарные площадки для проведения натурных киносъемок. Общая площадь возводимой недвижимости может превысить 2,1 млн квадратных метров. Проект включает в себя 24 участка, площадь которых варьируется от 0,01 до 80,86 гектара», – отметил вице-мэр.

Участки расположены рядом с Калужским шоссе, поблизости от деревни Юрово. Сейчас на их месте находятся ветхие строения, в частности, заброшенный лагерь «Чайка».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в ходе реорганизации территорий будут создаваться конструкции и павильоны для проведения съемок. Кроме того, будут построены стационарные площадки, в частности, концертные и фестивальные. Также здесь могут появиться мастерские для производства декораций, склады, сооружения для инженерного обслуживания, объекты для размещения посетителей и съемочных групп, магазины и кафе. Также строители проложат дороги и обустроят парковые зоны.

Городскими властями для расширения территории «Москино» уже были предоставлены 10 участков земли суммарной площадью 138,4 га в 2023 году. Первая очередь кинопарка была открыта российским лидером Владимиром Путиным и столичным мэром Сергеем Собяниным.

Кинопарк «Москино» является объектом кинокластера Москвы и частью проекта «Москва — город кино» и объект столичного кинокластера. На первом этапе были построены четыре павильона и 18 натурных площадок. Он отличается уникальным разнообразием и масштабом инфраструктурных возможностей и декораций из разнообразных эпох и для различных кинематографических жанров. Московский кластер станет самым крупным в мире.

Кроме того, в кинопарке проводятся групповые экскурсии для посетителей всех возрастов. Здесь можно познакомиться с процессами производства кино, историей киноискусства, востребованными в киноиндустрии профессиями и техническими особенностями кинопроизводства. К услугам гостей кинопарка сегодня доступны четыре экскурсионных маршрута.

Помимо кинопарка «Москино», в московский кинокластер входят три площадки Киностудии имени Максима Горького, кинокомиссия и киноплатформа «Москино», а также сеть кинотеатров «Москино».

Сейчас в Москве по поручению Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

