Ефимов: Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили свыше трех миллионов гостей

С момента открытия выставочного комплекса «Макет Москвы» на ВДНХ его посетило свыше трех миллионов человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Павильон “Макет Москвы” открылся в 2017 году. С тех пор объект на Сиреневой аллее посетили более трех миллионов человек. Он входит в тройку самых популярных пространств ВДНХ», — сообщил вице-мэр.

По его словам, за это время в комплексе провели почти 10 тысяч экскурсий, больше тысячи викторин, в которых приняли участие свыше 21 тысячи человек, а также показали 20 тематических шоу, фильмов и видеоэкскурсий.

Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, выставка позволяет понять логику архитектурной планировки города и оценить изменения, которые происходят в столице, а возможность взаимодействовать с экспонатами делает их более понятными и наглядными для посетителей.

В павильоне «Макет Москвы» гости видят город с высоты птичьего полета. Центральный элемент экспозиции — архитектурно-планировочный макет центральной части столицы площадью 429 кв м, выполненный в масштабе 1 к 400. Миниатюра показывает более 23 тысяч зданий с высокой степенью детализации. На выставке также возможно управлять подсветкой объектов узнавать дополнительную информацию о постройках и значимых зданиях и территориях.

Обзорные и тематические экскурсии доступны по семи программам: «Макет Москвы», «Макет Москвы. Детская», «Архитектурные стили и зодчие Москвы», «Пушкинская Москва», «Москва театральная», «Храмы Москвы» и «Москва в кино».

Помимо регулярной экспозиции, павильон проводит фотовыставки, лекции, мастер-классы и тематические мероприятия. Вход на выставку свободный ежедневно с 10 до 20 часов вечера.

