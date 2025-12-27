Ефимов: Парк с ландшафтным дизайном и прудом появится на востоке столицы

В районе Сокольники Восточного административного округа Москвы появится новый парк с ландшафтным дизайном, водоёмом и спортивной инфраструктурой, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Парк займёт территорию в30 тысяч квадратных метров и станет общедоступным пространством для отдыха, занятий спортом и встреч. Его создание предусмотрено в рамках строительства семейного жилого квартала «КОД Сокольники», который расположится на улице Шумкина — в 400 метрах от парка «Сокольники», недалеко от станции метро «Сокольники» и платформы МЦД‑3 Митьково.



«Парк появится на участке площадью 30 тысяч квадратных метров. Вокруг пруда площадью 450 квадратных метров высадят растения, которые воспроизводят природу парка “Сокольники”. Пространство разделят на ряд обособленных зон, удобных для семейного или уединенного отдыха, работы на воздухе», — рассказал Ефимов.



По его словам, рядом с прудом на первых этажах жилых домов разместятся коммерческие помещения общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров — здесь откроются рестораны, кафе, салоны красоты, магазины и сервисы, что позволит жителям совмещать прогулки у воды с решением повседневных задач.





Парк будет оснащён разнообразной инфраструктурой: широкими прогулочными тротуарами, детскими площадками, зоной воркаута, площадками для пляжного волейбола и стритбола, секцией для игры в сквош, столами для пинг‑понга, зонами для пилатеса и йоги, скалодромом, а также беговыми и велосипедными дорожками.

«На берегу северной части пруда планируется оборудовать уютные места для отдыха: перголы с теневыми навесами, скамьи со столиками, зоны пикников. Еще одним украшением станет ручей с крупными натуральными камнями и водными каскадами», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



Для поддержания чистоты пруда будут использовать экологичные методы — кислородную аэрацию и фитоочистку с помощью высаженных вокруг растений.



Контроль за реализацией проекта осуществляет Мосгосстройнадзор. Выдано разрешение на строительство двух корпусов высотой отшести до 39 этажей с двухуровневым подземным паркингом. Общая площадь первой очереди жилого комплекса составит 95,6 тысячи квадратных метров. Инспекторы комитета будут следить за тем, чтобы выполняемые работы, включая благоустройство территории, соответствовали утверждённому проекту.



Концепция благоустройства учитывает историческую специфику места: до 1893года здесь находилась усадьба с прудом и рекой Рыбинкой, которую позже заключили в подземный коллектор при строительстве железнодорожного узла. Именно поэтому центральным элементом новой рекреационной зоны стал пруд, символически воссоздающий долину реки в современном функциональном формате.



Реализацией проекта занимается девелоперская компания «Новая Эра».

