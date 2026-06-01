Ефимов: Панно на Ленинградском вокзале выложили из 10 тысяч кусков смальты

Установленные на столичном Ленинградском вокзале, открывшемся после ремонта, мозаичные панно с изображениями Санкт-Петербурга и Москвы выполнены из 10 тысяч кусков смальты. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.



«В столице завершили масштабное обновление Ленинградского вокзала. Главным украшением его светового зала стали мозаичные панно с достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга общей площадью более 800 квадратных метров. Их собрали вручную из 10 тысяч кусков смальты. Помимо двух российских городов, на панно изобразили литературных и мифических персонажей. Над ним работала команда из 30 художников-мозаистов», – добавил Ефимов.

Панно были созданы в жанре реалистичного городского пейзажа — ведуты.

Над ними работала мастерская, также приложившая руку к мозаикам с рыбами, которые размещены на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро.



Новые панно стали самой большой мозаикой на российских транспортных объектах. Для удобства пассажиров функционируют множество кафе и магазинов, сервис доставки багажа, а также информационная стойка. Быстрый проход организован к поездам дальнего следования. Ленинградский вокзал стал самым современным в городе после обновления.



По словам представителей столичного Градостроительного комплекса, на панно с достопримечательностями Москвы изображены «Москва-Сити», Дворец гимнастики Ирины Винер, главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова, храм Христа Спасителя, «Лужники», парк «Зарядье», сталинская высотка на Котельнической набережной, памятник князю Владимиру, Московский Кремль и прочие достопримечательности. Среди знаменитых сооружений Санкт-Петербурга — Спас на Крови, Петропавловская крепость, Зимний дворец, Главное адмиралтейство, Исаакиевский собор и другие. Кроме того, на мозаиках изображены самолет, черный кот из песни на стихи Михаила Танича, герои романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и иные объекты.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин открыл после реконструкции Ленинградский вокзал. В качестве генерального подрядчика и генерального проектировщика выступил «Мосинжпроект».

