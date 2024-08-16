Ефимов: Панно «Икар» появилось между станциями метро «Авиамоторная»

Историческое панно «Икар» повесили на стене строящегося пересадочного узла между станциями «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На месте торцевой стены соорудили лестничный сход, через который пассажиры смогут пройти на пересадку. До начала монтажных работ все металлические составляющие композиции «Икар» покрыли антикоррозионным составом», – сказал Ефимов.

Он пояснил, что ранее композиция художника Анатолия Мосийчука находилась на торце станции «Авиамоторная» Калининской линии метро, однако в связи с работами по строительству одноименной станции БКЛ «Икара» демонтировали.

Все художественные элементы станций «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линии объединены авиационной тематикой. Так, во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ установили несколько скульптурных композиций художника Александра Рукавишникова.

Глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что станцию «Авиамоторная» БКЛ ввели в эксплуатацию в марте 2020 года, тогда она была частью Некрасовской линии. Однако с 1 марта 2023 станция действует в составе БКЛ.

Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что специалисты подведомственного Центра экспертиз с начала года выполнили 41 вид исследования материалов в зоне строительства пересадочного узла между станциями «Авиамоторная» Калининской линии и БКЛ.

