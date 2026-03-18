Ефимов: Оценка расчетов начальных цен помогла сэкономить свыше 200 млрд рублей

Московские заказчики смогли сэкономить свыше 200 млрд рублей благодаря предварительной оценке расчетов начальных (максимальных) цен в столичных градостроительных проектах в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проверка расчета начальных (максимальных) цен контрактов и договоров позволяет оптимизировать затраты на закупки в сфере градостроительства еще до объявления процедур. Благодаря тщательному анализу ценовых показателей столичные заказчики получают правильно сформированную предельную сумму будущей сделки, что сказывается на снижении стоимости реализации проекта в целом и обеспечивает соблюдение законодательства в сфере закупок. В 2025 году такая предварительная работа помогла сэкономить 219,1 млрд рублей», — отметил вице-мэр.

Проверка обоснования и расчета начальных цен проводится при обязательном согласовании централизованных закупок столичного Градостроительного комплекса на снос, капремонт, реконструкцию либо строительство сооружений и зданий. Также согласовываются закупки иных организаций, подведомственных московскому правительству, если они закупают в рамках одной процедуры строительно-монтажные и проектно-изыскательные работы.

Оценку проводит подведомственное Москомэкспертизе ГКУ «Мосстройзакупки». По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, при обращении за услугой, заказчик предоставляет проект контракта (договора), протокол расчета начальной цены, техническое задание и прочие обосновывающие документы. После этого расчеты изучаются специалистами на предмет соответствия утвержденным правилам и методикам. Всего в 2025 году «Мосстройзакупки» рассмотрело свыше 3000 таких заявок, отметил он.

Сумма, которая была согласована в ходе проверки, становится стартовой ценой, публикуемой в Единой информационной системе госзакупок с процедурой определения подрядчика.

