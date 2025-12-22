Ефимов опроверг информацию о дефиците жилья в Москве в ближайшие годы

Москва обеспечена достаточным объёмом жилищного строительства, в ближайшие годы недостатка не ожидается, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу РБК.

«Дефицита жилой недвижимости точно не будет», — заверил Ефимов, отметив, что последние три‑четыре года характеризуются необычно высокими показателями ввода нового жилья.

Ефимов напомнил, что в прежние годы Москва ежегодно возводила в среднем четыре-пять миллионов квадратных метров коммерческого жилья. Текущие темпы строительства возвращаются к этим значениям.

Такой объём жилищного строительства, как подчеркнул Ефимов, полностью удовлетворяет потребности горожан в улучшении жилищных условий.

