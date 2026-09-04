Ефимов: Определен архитектурный облик производственного здания в районе Печатники

В Печатниках согласована архитектурная концепция производственного здания, которое построят на территории бывшей промзоны «Южный порт». Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-востоке Москвы на участке площадью 0,6 гектара построят производственное здание. Оно появится на территории бывшей промзоны “Южный порт”, его предельная площадь составит около девяти тысяч квадратных метров. Здесь можно будет разместить цеха и вспомогательные помещения для предприятий тяжелой, автомобилестроительной, легкой, фармацевтической, пищевой, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности», – отметил Ефимов.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Также, по его словам, здание смогут занять организации сферы энергетики, строительства и связи.

Объект расположится рядом со станцией метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии во 2-м Южнопортовом проезде, на земельном участке 26А/17.

Как отметили в Департаменте градостроительной политики столицы, для оформления фасада выберут облицовочный кирпич, сэндвич-панели и стальные дверные полотна. На первом уровне оборудуют широкие проемы под грузовой транспорт, а на кровлях разместят ограждения и технические надстройки. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Рядом со зданием также создадут зоны отдыха для сотрудников. Инвестором и застройщиком проекта является ООО «Завод деревоизделий».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил начало строительства станции метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии на развивающейся территории бывшей промзоны «Южный порт».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры