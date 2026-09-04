Ефимов: Определен архитектурный облик производственного здания в районе Печатники

Также, по его словам, здание смогут занять организации сферы энергетики, строительства и связи.

Объект расположится рядом со станцией метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии во 2-м Южнопортовом проезде, на земельном участке 26А/17.

Как отметили в Департаменте градостроительной политики столицы, для оформления фасада выберут облицовочный кирпич, сэндвич-панели и стальные дверные полотна. На первом уровне оборудуют широкие проемы под грузовой транспорт, а на кровлях разместят ограждения и технические надстройки. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Рядом со зданием также создадут зоны отдыха для сотрудников. Инвестором и застройщиком проекта является ООО «Завод деревоизделий».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил начало строительства станции метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии на развивающейся территории бывшей промзоны «Южный порт».

