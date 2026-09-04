Ефимов: Определен архитектурный облик производственного здания в районе Печатники
В Печатниках согласована архитектурная концепция производственного здания, которое построят на территории бывшей промзоны «Южный порт». Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юго-востоке Москвы на участке площадью 0,6 гектара построят производственное здание. Оно появится на территории бывшей промзоны “Южный порт”, его предельная площадь составит около девяти тысяч квадратных метров. Здесь можно будет разместить цеха и вспомогательные помещения для предприятий тяжелой, автомобилестроительной, легкой, фармацевтической, пищевой, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности», – отметил Ефимов.
Также, по его словам, здание смогут занять организации сферы энергетики, строительства и связи.
Объект расположится рядом со станцией метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии во 2-м Южнопортовом проезде, на земельном участке 26А/17.
Как отметили в Департаменте градостроительной политики столицы, для оформления фасада выберут облицовочный кирпич, сэндвич-панели и стальные дверные полотна. На первом уровне оборудуют широкие проемы под грузовой транспорт, а на кровлях разместят ограждения и технические надстройки. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Рядом со зданием также создадут зоны отдыха для сотрудников. Инвестором и застройщиком проекта является ООО «Завод деревоизделий».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил начало строительства станции метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии на развивающейся территории бывшей промзоны «Южный порт».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава МИД Литвы призвал сократить выдачу шенгенских виз гражданам РФ
- Вступающих в наследство россиян предупредили о лже-нотариусах
- Первый канал покажет фестиваль «НАШИ в Городе»
- Посол призвал не ждать прорыва по урегулированию на Украине
- Выгнать нельзя: Как засидевшиеся посетители вредят кофейням
- Страховщики раскрыли последствия повышения лимита выплат по ОСАГО
- Умер зампредседателя Союза журналистов РФ Алексей Вишневецкий
- Сын Младича заявил, что его отца убили в Гааге
- Песков не стал анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в РФ
- «От мебели до ботинок»: Как Китай и Вьетнам «обули» Трампа и его пошлины