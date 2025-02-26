Ефимов: Операторы приступили к реализации 36 проектов КРТ в 2024 году

В 2024 году операторы, назначенные столицей, начали реализацию 36 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Для комплексного развития депрессивных площадок город не только привлекает инвесторов, но и назначает операторов КРТ. По 36 проектам редевелопмента, которые с прошлого года реализуют операторы, предусмотрено строительство свыше семи млн квадратных метров различных объектов недвижимости», - отметил он.



По словам Ефимова, на участках общей площадью 358,9 га появятся новые жилые дома и объекты общественно-делового назначения, ряд проектов предусматривает создание современных производств. В результате будет создано порядка 106,8 тысячи рабочих мест.



Новые объекты появятся в 34 районах Западного, Восточного, Северо-Восточного, Северного, Северо-Западного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов. Площадки находятся около крупных транспортных объектов, среди которых станции метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.



По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, назначенные городом операторы КРТ возведут порядка 3,2 млн «квадратов» жилья, в том числе для целей реновации. Инфраструктуру жилых кварталов дополнят школы для 9,3 тысячи учащихся, детсады для 3,1 тысячи воспитанников, медицинские и спортивные учреждения. Общая площадь производственных и общественно-деловых объектов составит свыше 3,8 млн квадратных метров. Обновленные кварталы появятся на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков.



Новостройки для программы реновации строят не только на специально подобранных и освобожденных площадках, но и на реорганизуемых по программе КРТ участках. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что для реализации реновации построят жилье, площадь квартир составит порядка 650 тысяч «квадратов». Это позволит обеспечить современными квартирами примерно 23 тысячи москвичей. Придомовую территорию новых ЖК благоустроят. Также для безопасности и комфорта жителей установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.



По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях реализации и проработки находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи га. Работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

