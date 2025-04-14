Ефимов: Операторы КРТ реорганизуют 70 площадок в Москве
Назначенные городом операторы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 70 площадок из 113, проекты которых одобрены и реализуются, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы на участках общей площадью свыше 670 гектаров возведут современные кварталы с комфортным жильем, объектами общественно-делового назначения и современными производствами. Объем вложений в развитие площадок составит 1,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 119,2 миллиарда рублей. В результате реализации проектов город получит около 173 тысяч рабочих мест», - сказал Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего проектов (13) будет реализовано в ЮЗАО, на юге и западе Москвы их чуть меньше (по 10 проектов).
«Благодаря им будет создана качественно новая городская среда: на бывших заброшенных территориях построят современные дома, а также школы, детские сады, поликлиники и медицинские центры, подстанции скорой помощи, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты», – подчеркнул Гаман.
Реорганизация территорий операторами КРТ будет проведена в 50 районах столицы, при этом планируется построить около 13,4 млн кв.м. недвижимости.
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