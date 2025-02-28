Ефимов: Оператор реорганизует участок в Войковском районе по программе КРТ

В Войковском районе Москвы будет реорганизован участок площадью 0,47 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке по адресу: Нарвская улица, владение 3А, на месте устаревших зданий в течение пяти лет назначенный городом оператор построит жилье для целей программы реновации и иных нужд столицы. Вложения в развитие площадки составят около 3,24 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 9,54 миллиона рублей. Это уже второй проект, реализуемый в Войковском районе», - отметил Ефимов.

По его словам, в Войковском районе столицы реорганизуют 22,5 гектара земли. На этой территории взведут порядка 570 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Будет создано свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, на площадке, расположенной около станций Балтийская и Коптево Московского центрального кольца, возведут 18,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для целей реновации и иных нужд города. На первом нежилом этаже ЖК разместятся кафе, магазины и другие службы бытового сервиса. Прилегающая территория будет облагорожена и озеленена.

Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что жилье по реновации, возведенное на Нарвской улице, позволит переехать в новые квартиры около 400 москвичам.

«В квартирах будет готовая улучшенная отделка, что позволит в них переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов, а также установят пассажирские и грузовые лифты», - отметил Овчинский.

В рамках программы КРТ в столице создаются многофункциональные кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят жилье, строят дороги и всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

