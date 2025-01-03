Ефимов: Оператор реорганизует участки в Зеленограде по программе КРТ

Оператор реорганизует участки в двух районах Зеленоградского округа Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). О деталях проекта рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков в Зеленограде общей площадью 3,07 гектара. В течение четырех лет оператор КРТ построит здесь 2,5 тысячи квадратных метров объектов коммунального назначения», - отметил он.

По его словам, в проект будет вложено более миллиарда рублей, а в дальнейшем каждый год в бюджет будет поступать порядка 38,6 миллиона рублей, также город получит 120 рабочих мест.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участках появится здание конечной станции наземного транспорта, также район получит новые дороги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два участка в Зеленограде будут обустроены. Программа КРТ позволяет создавать в городе целые кварталы с полезным наполнением, на месте неэффективных территорий появляется жилье со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас в столице запущено 236 таких проектов.

