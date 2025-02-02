Ефимов: Оператор КРТ построит павильоны для съемок в кинопарке «Москино»
В Троицком административном округе столицы в рамках комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участки общей площадью свыше 142 гектаров. За счет этого планируется расширить площадки кинопарка «Москино», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город назначил оператора для реорганизации участков в районе Троицк общей площадью свыше 142 гектаров по программе комплексного развития территорий. Они предназначены для расширения кинопарка «Москино». Так, здесь появятся павильоны и стационарные площадки для проведения киносъемок и организации различных мероприятий», – рассказал заммэра.
Участки находятся вблизи деревни Юрово на Калужском шоссе. Территория уже частично свободна от объектов недвижимости, но там сохраняются некоторые ветхие строения.
В рамках реорганизации проекта КРТ создадут павильоны и декорации для съемок, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Там также появятся открытые фестивальные и концертные площадки. Для обслуживания павильонов возведут склады и производственные мастерские, объекты для размещения съемочных групп, кафе и магазины для посетителей кинопарка. На прилегающей территории будут парковые зоны для отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество проектов комплексного развития территорий за прошлый год увеличилось в 1,6 раза.
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