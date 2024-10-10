Ефимов: Около трех тысяч рабочих мест создано на первых этажах домов по реновации

С начала года в столице было реализовано свыше 200 нежилых помещений для развития малого и среднего бизнеса на первых этажах новостроек по программе реновации – в них расположатся объекты сервиса и торговли, а также центры спортивного, культурного и социального значения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«За девять месяцев 2024 года на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации во всех административных округах столицы, реализовано 219 нежилых помещений. Это позволило создать около трех тысяч рабочих мест. Лидером стал юго-восток Москвы – 50 помещений, на втором месте расположился северо-восток города – 35, далее идет восток – 29», – сказал он.

При возведении домов по реновации первые этажи остаются нежилыми. В них открываются, в частности, аптеки, магазины, салоны красоты, центры бытовых услуг и кафе. Глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на первых этажах переданных под заселение новостроек по реновации предусмотрено свыше 1,2 тысячи нежилых помещений. По его словам, половина из них уже используется под размещение социально значимой инфраструктуры и объектов сервиса, что позволяет горожанам работать рядом с домом.

Всего на первых этажах жилых комплексов в рамках реновации предусмотрено возведение порядка восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано свыше 200 тысяч рабочих мест. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что с начала года по программе реновации в городе передали под заселение 44 жилых комплекса и ввели в эксплуатацию 23 новостройки.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в Москве передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации программы реновации в два раза.

