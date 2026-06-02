Ефимов: Около пяти километров дорог построят в Молжаниновском районе

Строители начали основной этап реализации проекта улично-дорожной сети в Молжаниновском районе (САО). Введение в эксплуатацию новых дорог позволит обеспечить удобные подъезды к ключевым объектам района и улучшить транспортную доступность. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«В рамках развития улично-дорожной сети Молжаниновского района появится около пяти километров новых дорог. Проект реализуется в два этапа. На первом – продлят Лужскую улицу на участке вдоль путей третьего Московского центрального диаметра от остановочного пункта Молжаниново до одноименного жилого комплекса. В дальнейшем будет построен проезд от станции Новоподрезково вдоль домов жилого комплекса “Молжаниново” с последующим выходом на Ленинградское шоссе, а также реконструированы улицы Синявинская и 2-я Подрезковская. На втором этапе модернизируют развязку на Ленинградском шоссе: построят новые заезды и выезды на магистраль в сторону Москвы и области, а также путепровод и прилегающую улично-дорожную сеть в районе поселка Черкизово», – добавил Ефимов.

Работы проводятся в границах участка МЦД-3, Новосходненского и Ленинградского шоссе, а также улиц Синявинской, 2-й Подрезковской и Комсомольской.

По словам главы столичного Департамента транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, транспортная доступность Молжаниновского района улучшится благодаря реконструкции уже имеющейся дорожной сети, а также появлению новой поперечной связи.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве и реконструкции порядка трех километров дорог в районе Крюково (ЗелАО).

Строительство дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

