Ефимов: Около двух тысяч гектаров бывших промзон реорганизуют в Москве по программе КРТ

В столице сейчас 236 проектов находятся на разных стадиях реализации по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов на полях ПМЭФ.

По его словам, свыше половины из них находятся на месте бывших промышленных зон.

«Сегодня в программу комплексного развития территорий вовлечено свыше 3,1 тысячи гектаров земли, при этом 1,8 тысячи гектаров участков расположены в бывших промзонах. Остальные площади приходятся на неэффективно используемые и незастроенные территории с высоким потенциалом для комплексного развития. Так, в рамках реализации 120 проектов на месте бывших промзон планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами», – рассказал заммэра.

Зачастую на одну промзону приходится сразу несколько проектов КРТ. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман привел в пример бывшую промышленную зону «Южный порт», где реализуются сразу четыре проекта КРТ общей площадью более 114 гектаров. По его словам, в результате на этом месте появятся около 950 тысяч квадратных метров жилья, а также более 1,2 миллиона квадратных метров промышленных, офисных и социальных объектов, а также свыше 38 тысяч новых вакансий.

