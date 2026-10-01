Ефимов: Около двух километров дорог построят в Зеленограде

Около двух километров дорог и железнодорожный путепровод построят в Зеленограде за счет средств Адресной инвестиционной программы. О деталях проекта рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город продолжает планомерную работу по развитию межрайонных транспортных связей. Один из таких проектов – строительство дороги, которая соединит районы Силино и Крюково в Зеленограде. Проект будет реализован совместно с коллегами из ОАО "РЖД", которые построят железнодорожный путепровод на путях Октябрьской железной дороги», - отметил он.



По его словам, на данном этапе ведутся земляные работы, специалисты прокладывают инженерные коммуникации. По плану работы завершатся в 2028 году. Отмечается, что проект улучшит транспортную доступность районов Крюково и Силино.



Со своей стороны, глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков подчеркнул, что предусмотрено продление улицы Михайловка, в рамках проекта будут обустроены также и велосипедные дорожки.



Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил о начале строительства дороги на четыре полосы между районами Крюково и Силино. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

