Ефимов: Около двух километров дорог построят в Зеленограде
Около двух километров дорог и железнодорожный путепровод построят в Зеленограде за счет средств Адресной инвестиционной программы. О деталях проекта рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город продолжает планомерную работу по развитию межрайонных транспортных связей. Один из таких проектов – строительство дороги, которая соединит районы Силино и Крюково в Зеленограде. Проект будет реализован совместно с коллегами из ОАО "РЖД", которые построят железнодорожный путепровод на путях Октябрьской железной дороги», - отметил он.
По его словам, на данном этапе ведутся земляные работы, специалисты прокладывают инженерные коммуникации. По плану работы завершатся в 2028 году. Отмечается, что проект улучшит транспортную доступность районов Крюково и Силино.
Со своей стороны, глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков подчеркнул, что предусмотрено продление улицы Михайловка, в рамках проекта будут обустроены также и велосипедные дорожки.
Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил о начале строительства дороги на четыре полосы между районами Крюково и Силино. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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