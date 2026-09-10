Ефимов: Около 97 тысяч семей переехали в новое жилье со старта программы реновации

Почти 97 тысяч московских семей справили новоселье с момента старта программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации успешно реализуется во всех округах столицы. Все больше москвичей получают квартиры с современной улучшенной отделкой и заезжают в новые дома без лишних хлопот и дополнительных затрат. Сегодня уже около 97 тысяч семей переехали из зданий старого фонда в новые квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, лидеры по числу переселившихся семей — Восточный округ (около 16,4 тыс.), Юго‑Восточный (более 15,5 тыс.), Северный (11,6 тыс.) и Западный (10,9 тыс.). Всего по программе в новые квартиры переедут порядка миллиона человек.

В Департаменте градостроительной политики напомнили, что город помогает жителям на этапе переезда: в сервисе «Помощь в переезде» можно бесплатно заказать грузчиков и транспорт. Этой услугой уже воспользовались более 70 тысяч семей — чаще всего на востоке (13,6 тыс.) и юго‑востоке (почти 12 тыс.) столицы. Оставить заявку можно через портал mos.ru или в центрах информирования на первых этажах новостроек.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьёва посоветовала заранее бронировать дату и время заключения договора через суперсервис «Переезд по программе реновации» на mos.ru, чтобы избежать очередей в центрах информирования. Система подбирает удобный вариант и исключает пересечения записей к одному специалисту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в августе запустили вторую очередь завода по производству префаб‑конструкций для ускоренного строительства домов, в том числе по программе реновации. В Департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к переезду помогает инструкция в том же суперсервисе на mos.ru: по ней можно узнать порядок действий, необходимые документы и сценарий переселения с учётом конкретной ситуации, а тем, кто уже переезжает, доступна персонализированная инструкция.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, проживающих в 5176 домах. Сергей Собянин ранее поручил вдвое ускорить её реализацию.

