Ефимов: Около 85 тысяч семей переехали в новостройки по программе реновации
С начала реализации программы реновации новоселье в новых квартирах отпраздновали примерно 85 тысяч московских семей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Существующий темп переселения по программе реновации уже позволяет гарантировать комфортные жилищные условия почти 260 тысячам жителей столицы. Все новоселы получают квартиры с современной улучшенной отделкой и заезжают в новые дома без лишних хлопот и дополнительных затрат», - сказал Владимир Ефимов.
В частности, по его словам, в Восточном административном округе новоселье отметили около 15 тысяч семей, в Юго-Восточном — почти 13,8 тысячи, а в Северном — свыше 10 тысяч семей.
В целом программа реновации позволит переселить в современные квартиры примерно миллион москвичей.
Как добавили в столичном Департаменте градостроительной политики, одна из важнейших задач программы — не только предоставление качественного жилья, но и всесторонняя поддержка жителей на этапе переезда. Бесплатная услуга «Помощь в переезде» включает грузчиков и транспорт для перевозки вещей. Всего этой программой уже воспользовались более 63 тысяч семей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что программа реновации выполнена уже более чем на четверть. Её запустили в августе 2017 года и она предусматривает расселение 5176 домов. Градоначальник также поручил вдвое увеличить темпы реализации программы. При этом Москва остаётся одним из лидеров среди регионов России по объёмам жилищного строительства.
