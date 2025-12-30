Ефимов: Около 770 москвичей начали переселение по программе реновации в Царицыне
В столичном районе Царицыно стартовало заселение горожан в два корпуса жилого комплекса на Кантемировской улице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В этом году на Кантемировской улице был передан под заселение третий жилой комплекс по программе реновации. В него переедут около 770 жителей трех старых домов в районе Царицыно. Для того чтобы переезд москвичей был комфортным, на первом этаже соседней новостройки открыт Центр информирования по переселению», — указал вице-мэр.
По его словам, всего в программе переселения участвует 141 объект из устаревшего жилого фонда, а 36 тысяч жителей района получат новое жилье. На данный момент уже построены 13 комплексов новостроек, куда заселяются горожане, добавил Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что в жилом комплексе на Кантемировской улице оборудованы 362 квартиры с улучшенной отделкой общей площадью около 18,5 тысячи кв м, а также благоустроена придомовая территория.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что расселение москвичей и их переезд идут поэтапно: сперва въехали первые 250 человек, а затем еще 520. Она отметила, что горожане смогут официально заселиться сразу же после оформления договора.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru