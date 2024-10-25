Ефимов: Около 7,4 млн «квадратов» недвижимости ввели в 2024 году в Москве

Разрешения на ввод в эксплуатацию получили свыше 300 объектов недвижимости суммарной площадью 7,4 млн «квадратов» в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 301 объект недвижимости, в том числе 105 жилых домов площадью три миллиона квадратных метров. Основная часть ввода приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения общей площадью почти три миллиона квадратных метров», ‒ отметил вице-мэр.

Были получены разрешения на эксплуатацию как давно ожидаемых москвичами объектов социальной и транспортной инфраструктуры, так и сооружений районного значения. Выдачей разрешения занимается Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, среди наиболее значимых объектов — новый пешеходный мост между Крымской набережной и стрелкой острова Балчуг, первый участок Троицкой линии Московского метрополитена, музейно-выставочный центр на территории экс-промзоны ЗИЛ, ФОК с бассейном на Базовской улице, канатная дорога на ВДНХ и прочие сооружения.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что благодаря развитию инфраструктуры для жителей Москвы создается комфортная среда. Рядом с жилыми домами появляются социальные и спортивные объекты, торговые и деловые центры, производства. Ввод в эксплуатацию 158 из них позволил создать свыше 38500 рабочих мест.

Особое внимание безопасности и качеству возводимых в Москве объектов уделяется по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Инспекторами Мосгосстройнадзора было проведено более 4400 контрольно-надзорных мероприятий, в половине из которых участвовали специалисты подведомственного комитету ГБУ «ЦЭИИС».

