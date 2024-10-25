Ефимов: Около 600 тысяч «квадратов» жилья передали по реновации в 2024 году

В текущем году москвичам в рамках программы реновации ветхого жилья было передано под заселение 44 новых дома суммарной площадью порядка 600 тысяч «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего по программе реновации в столице передали под заселение 321 новостройку. Из них 44 жилых комплекса – с начала 2024 года. Около 22,5 тысячи горожан получили предложения нового жилья с улучшенной отделкой», — отметил вице-мэр.

Столичные жители переезжают в новые комфортные дома с благоустроенными дворами, расположенные в районах с развитой инфраструктурой.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, больше всего новых жилых комплексов по программе реновации было передано в ВАО (16 жилых комплексов). Второе место делят ЮВАО, СВАО и ЗАО (по семь новостроек).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на реализацию программы реновации ветхого жилья из бюджета города будет потрачено 1,2 трлн рублей в течение трех лет.

