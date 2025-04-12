Ефимов: Около 600 москвичей приступили к осмотру новых квартир в ТиНАО

Жители старых домов в Троицке и селе Красная Пахра приступили к осмотру новых квартир в двух домах на Городской улице, куда они смогут въехать по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Этой весной по программе реновации к осмотру квартир в жилом комплексе на Городской улице поэтапно приступают около 600 москвичей из шести старых зданий. Им предложено комфортное жилье в домах 12 и 14», – рассказал заместитель мэра.



Он также отметил, что ранее в Троицком административном округе под заселение передали еще четыре новостройки. Правообладателями в них стали более 2,5 тысячи жителей 36 старых зданий, что составляет более трети от всех домов, включенных в программу реновации в округе.



Всего около 10 тысяч москвичей из 104 старых домов планируется переселить в Троицком административном округе.



По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, первыми новые квартиры начали осматривать жильцы из дома №1 на Пионерской улице в Троицке и дома №8 в селе Красная Пахра.



Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новые квартиры расположены в новом жилом комплексе Троицка, состоящим из двух отдельно стоящих зданий.



Он подчеркнул, что восемь квартир в ЖК предназначены для маломобильных граждан. Там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника.



Ранее о переселении по реновации в Тимирязевском районе сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

