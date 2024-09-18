Ефимов: Около 500 гектаров земли вовлекут в программу КРТ в ТиНАО

Порядка 500 гектаров неэффективно используемых участков планируется вовлечь в программу комплексного развития территорий (КРТ) в Троицком и Новомосковском административных округах, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Операторы комплексного развития территорий и инвесторы уже реализуют в районах Щербинка, Коммунарка, Троицк и Краснопахорский пять проектов редевелопмента на территориях общей площадью более 118 гектаров. На них построят свыше 336 тысяч квадратных метров различной недвижимости», – отметил Ефимов.

По его словам, столица планирует вовлечь в программу КРТ еще порядка 363 гектаров земли в районах Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Краснопахорский и Щербинка.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в ТиНАО планируется построить свыше 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, почти три миллиона из которых – деловые, инфраструктурные и общественные объекты. Так, помимо жилых новостроек в районе появятся школы, детские сады, офисы, торговые центры и многое другое.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин добавил, что в Троицком и Новомосковском административных округах за 12 лет было создано свыше 200 тысяч рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании новых городских пространств по программе КРТ, в рамках которой на местах бывших промзон появляются комфортное жилье и вся необходимая для жизни инфраструктура. На сегодняшний день в Москве реализуются 236 проектов КРТ.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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