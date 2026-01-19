Ефимов: Около 400 москвичей переедут в новый дом по реновации в Отрадном

Второй новый дом построили и передали под заселение по программе реновации ветхого жилья в районе Отрадное (СВАО). В него переедут около 400 жителей двух старых домов в Отрадном проезде и на Березовой аллее. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка расположена по адресу: Отрадный проезд, дом 8. Это уже второй дом, переданный под заселение по программе реновации в районе Отрадное. В него переедут около 400 жителей двух домов старого жилого фонда, расположенных неподалеку. Поскольку переселение проводится в рамках района, инфраструктура для новоселов останется привычной. Они смогут посещать прежние образовательные и спортивные учреждения, объекты здравоохранения и магазины. Всего в Отрадном в действующую программу реновации включено семь старых зданий, новые квартиры получат около 1,3 тысячи москвичей», – отметил вице-мэр.

Кроме того, строители выполнили комплексное благоустройство придомовой территории. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новом ЖК 251 квартира, из них четыре приспособлены для маломобильных москвичей. Кроме того, в целом новый дом построили с учетом безбарьерной среды. Общая жилая площадь нового дома — свыше 14 500 квадратных метров.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что первыми осмотр новых квартир начали жители дома 12 на Березовой аллее, через неделю к ним присоединились жители дома 2А в Отрадном проезде. Документы на новые квартиры оформляют свыше 280 человек, более 70 жителей заключили договоры. «Возникающие в ходе переезда вопросы участники программы могут задать сотрудникам Центра информирования, который открылся на первом этаже заселяемого жилого комплекса», — добавила она.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о начале переселения жителей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

