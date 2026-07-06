Ефимов: Около 40 млн квадратных метров недвижимости возвели с 2012 года в ТиНАО

В Новомосковском и Троицком административных округах построили жилую, промышленную, социальную и бизнес-инфраструктуру площадью 40 млн квадратных метров, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«ТиНАО – одна из самых быстроразвивающихся территорий столицы. С 2012 года здесь возвели почти 40 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 30 миллионов квадратных метров – жилой. Кроме того, за это время тут построили 238 социальных объектов. Только за первые шесть месяцев этого года в ТиНАО возвели более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них почти 46 тысяч квадратных метров – это объекты социальной инфраструктуры», - отметил Ефимов.

Новые социальные объекты, дома и промышленные предприятия сформируют современный облик ТиНАО.

Как отметили в Департаменте градостроительной политики, с начала 2026 года в ТиНАО возвели восемь социальных объектов, среди которых – детский сад на 350 мест в жилом квартале “Саларьево парк”. В нем разместились 14 помещений, бассейн, физкультурный и музыкальный залы.

Объект дополнил социальную инфраструктуру крупного жилого массива, где с 2020 года построили и открыли восемь детских садов и четыре школы. Только в 2025-м здесь возвели две школы, рассчитанные совокупно на 2,3 тысячи учеников, и детский сад на 220 мест.

Отмечается, что при строительстве новых объектов используются отвечающие современным нормам качества и безопасности материалы и технологии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что среди построенных в ТиНАО социальных объектов в том числе 173 школы и детских сада, 32 объекта здравоохранения и 16 объектов спорта.

